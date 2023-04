Il reggino Cannizzaro vice capogruppo di Forza Italia alla Camera

StrettoWeb

Il deputato di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, è stato nominato vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputato. Un nuovo ed importante incarico per il giovane parlamentare reggino che è già coordinatore provinciale di Forza Italia e responsabile nazionale degli azzurri. per il dipartimento Sud. “Provo felicità e forte senso di orgoglio per la nomina a Vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, ricevuta questa mattina durante l’Assemblea del Gruppo”.Così in una breve nota stampa Francesco Cannizzaro.

“È un grande onore per me ricoprire questo nuovo incarico – prosegue Cannizzaro – e ringrazio per la fiducia il Presidente Silvio Berlusconi, il Coordinatore nazionale Antonio Tajani e il Capogruppo Paolo Barelli. Garantirò il massimo impegno e la passione necessaria per dare il mio contributo al nuovo Ufficio di Presidenza, consapevole dell’importanza del ruolo. Rafforzeremo insieme il contributo di Forza Italia al servizio del Paese, dei nostri elettori e di tutti i cittadini”, ha concluso Cannizzaro.

Occhiuto (Fi): “bene nomina Cannizzaro”

“Mi congratulo con l’amico Francesco Cannizzaro per il prestigioso incarico di vicecapogruppo alla Camera, che testimonia l’importanza che riveste la Calabria per il partito. Cannizzaro è un deputato che lavora con abnegazione e dedizione in una regione in cui il nostro partito è punto di riferimento per la sua capacità amministrativa e progettuale. Faccio i complimenti anche agli altri nominati, dal vicario ai vicecapogruppo, al presidente Paolo Barelli e a quanti sono stati indicati in ruoli chiave dell’organizzazione del partito”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. “La riorganizzazione voluta dal presidente Berlusconi e fortemente sostenuta dal coordinatore nazionale, Antonio Tajani, mira a valorizzare Forza Italia come elemento di aggregazione dei moderati e di rafforzamento dell’attività del Governo di centrodestra. Berlusconi è sempre stato un innovatore capace di comprendere necessità e bisogni in relazione alla domanda che giunge dagli elettori. La nostra compagine governativa si caratterizza sempre per capacità di lavorare nell’interesse di ceti diversi, sapendo di esprimere una cultura liberale e cattolica che è indispensabile per poter realizzare il buongoverno”, conclude Occhiuto.