Cospito ha ripreso a mangiare cibi solidi: “scampato pericolo”

E’ finita, almeno per ora, la protesta dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Dopo avere sospeso lo sciopero della fame contro la sua detenzione lo scorso 19 aprile, Cospito è ora “in buone condizioni ed è aumentato di peso arrivando a toccare 74,7 kg“. A comunicarlo al legale Flavio Albertini Rossi è stato il medico Andrea Crosignani. Il medico lo ha visitato nel reparto penitenziario del San Paolo dove è detenuto per reati di terrorismo.

“Prosegue il percorso di prudente rialimentazione – precisa il medico -. Mangia cibi solidi, carne di pollo e vitello e ha ridotto gli integratori calorico-proteici“. Non solo. “Si sta risolvendo il deficit neurologico periferico” che gli aveva causato problemi di deambulazione nell’ultimo periodo del digiuno. “La situazione va verso un graduale miglioramento. Possiamo parlare di scampato pericolo“, conclude il medico. E’ probabile a questo punto che Cospito venga portato nuovamente nel carcere di Opera per scontare la sua pena.