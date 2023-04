Cospito ha interrotto lo sciopero della fame: ignote le motivazioni

StrettoWeb

Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame iniziato nell’ottobre dello scorso anno. Al momento non si conoscono le motivazioni. L’anarchico era in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, per protestare contro il regime carcerario del 41 bis.

Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all’istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano.

Ieri, oltre alla notizia sulla possibilità dello sconto di pena, i legali di Cospito hanno fatto sapere anche che l’anarchico ha seri problemi di salute. Dovuti ovviamente alla sua scelta di non alimentarsi più.