Cosenza: cadono massi sulla fontana dei “Tredici Canali”

Un’altra frana ha interessato la regione Calabria in data odierna. Dopo il costone che si è staccato dallo scoglio sulla battigia a Tropea, si registra una seconda frana in pieno Centro Storico a Cosenza. Il fenomeno è accaduto lungo la strada che collega il famoso teatro Rendano alla località di Portapiana. Purtroppo la città non è nuova a questo tipo di accadimenti: pochi giorni fa infatti, un’altra frana aveva interessato la strada che conduce al cimitero, lungo la statale 107, portando alla chiusura del tragitto. Questa volta invece, i massi sono caduti sulla fontana dei “Tredici Canali” causando non pochi disagi ai residenti. Sul luogo sono intervenuti gli addetti alla manutenzione del Comune e la Polizia, che hanno transennato l’area e bloccato l’accesso.