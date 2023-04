Corrireggio 2023, una lettera speciale: l’omaggio del recordman Antonio Rao

StrettoWeb

È nato a Polistena nel 1933, si è trasferito a Roma fin da giovane ma non ha mai dimenticato la sua terra. La corsa lo ha accompagnato fin da bambino e oggi può vantare il record mondiale nella maratona categoria M90 stabilito alla maratona di Roma. Il tutto a 90 anni.

Antonio Rao è un atleta straordinario e dai grandi valori umani. Lo dimostra la splendida lettera, che vi proponiamo di seguito, nella quale saluta la Corrireggio 2023.

“Carissimi amici, mi chiamo Antonio Rao, sono nato a Polistena il 12 febbraio 1933. Qui ancora adolescente ho cominciato a correre per gioco, nel tentativo di superare un mio amico che non riuscivo mai a prendere.

Fin da giovane mi sono trasferito a Roma per lavoro, ma nel cuore e rimasta sempre la mia terra. Qui ho continuato a coltivare la passione della corsa che hai 90 anni mi ha portato a stabilire il record del mondo per la mia categoria M90, con il tempo di 6 ore 14 minuti e 44 secondi, riducendo di mezz’ora il precedente record del 2005.

La corsa per me non è competizione ma passione, famiglia, amicizia il mio motto è “correre mi fa sentire libero” un messaggio che auguro tutti gli sportivi possano ritrovare nella loro attività. Ringrazio tutti voi e in particolare gli organizzatori per l’invito a fare da testimonial alla Corrireggio 2023, gara podistica che come ho appreso con molta ammirazione festeggia 40 anni e alla quale spero un giorno di poter partecipare di persona. Vi auguro di vivere una piacevole giornata all’insegna dello sport che ci unisce, la corsa“.