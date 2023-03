Maratoneta a 90 anni. E batte pure il record: il reggino Antonio Rao finisce su tutti i giornali

StrettoWeb

C’è chi a 90 anni guarda la tv, chi legge il giornale, chi gioca coi nipotini. E poi c’è chi corre. La Maratona. E batte pure il record. Di dov’è? Reggino! Nato a Polistena, per la precisione, ma romano d’adozione. Stiamo parlando di Antonio Rao, 90enne appunto, finito su tutti i giornali nazionali per aver battuto il record mondiale della sua categoria, quella dei “super anziani”, all’ultima Maratona di Roma. Antonio ha staccato il traguardo dei 42 chilometri del percorso in 6 ore e 14,43 minuti.

Antonio è stato premiato a Roma: “Complimenti ad Antonio Rao, super 90enne che ha battuto il record mondiale della categoria M90 alla Maratona di Roma. Romano d’adozione, è una forza della natura. Ha cominciato a correre a 14 anni e non ha mai smesso. Un campione di energia e tenacia. Viva Antonio, viva lo sport!”, ha twittato il Sindaco della capitale Gualtieri, che lo ha premiato al Campidoglio. “Iniziai a correre da bambino, giocando a acchiapparella coi miei amici. E ancora oggi quando corro mi sento libero e felice. Ma non sono un superman: se ci riesco io possono farlo tutti. Anzi, spero di essere un esempio per i miei coetanei”, ha poi detto Antonio.