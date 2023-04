Corrireggio 2023, commozione per la consegna del premio “Nino Costantino” | INTERVISTE

StrettoWeb

Come di consueto, la Corrireggio 2023 non riguarda soltanto lo sport. Nella splendida mattinata vissuta sul Lungomare di Reggio Calabria si sono susseguite diverse iniziative che hanno anticipato la tanto attesa maratona. Fra di esse, impossibile non citare la consegna del Premio Speciale UNVS “Nino Costantino” – Veterani dello Sport, onorificenza dedicata alla memoria del medico sportivo reggino, impegnato attivamente nella promozione della città di Reggio Calabria e in prima linea nella lotta all’antidoping. Un grande professionista nel suo settore, scomparso prematuramente nel dicembre 2018.

L’onorificenza è stata assegnata ad Antonino Romeo, classe 1938, protagonista del mezzofondo regionale e nazionale. Diversi i riconoscimenti a livello giovanile, raggiunse anche la Rappresentativa italiana juniores, ma il suo talento non sbocciò mai completamente secondo le aspettative create intorno alle sue grandi potenzialità. Presenti alla consegna del premio Vincenzo Costantino, il figlio del compianto Nino, e Mimmo Postorino, presidente dell’UNVS.

Consegnati anche i premi ai reggini che particolarmente si sono distinti rispetto al loro operato. Il “Premio Corrireggio 2023 Virtù Civiche” è stato consegnato all’Associazione Socio Ambientale Fare Eco “perché promuove con spirito innovativo la conoscenza e la coscienza ecologica, un uso consapevole delle risorse naturali, una gestione sostenibile e alternativa dei rifiuti del loro riclico e riutilizzo”.

Il “Premio Corrireggio 2023 25 aprile” è stato assegnato ad Antonio Mazzeo, peace-researcher, insegnate e giornalista impegnato su temi della pace, del disarmo, dell’ambiente, dei diritti umani, della lotta alla mafia.

Il “Premio XXIV Memorial “Pippo Porzio” alle virtù civiche è andato a Ferdinando Elia che, nonostante i suoi 100 anni, continua a seguire uno stile di vita sano e frequentare la palestra.