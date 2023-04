Catanzaro Azzurra: “Fiorita sceso a trattative private con consiglieri per voti bilancio”

StrettoWeb

“Lo avevamo detto: per poter ottenere i voti sul bilancio Fiorita dovrà scendere a trattative private con alcuni di quei consiglieri di centrodestra che ha sempre criticato. Così è stato. E possiamo garantire a chi ci legge che non si è trattato di accordi basati sulla ‘responsabilità’, bensì su prebende personali (di cui siamo dettagliatamente a conoscenza), che Fiorita ha garantito ai suoi interlocutori in cambio del sostegno alla sua coalizione. Degno di una vecchia politica di sistema da “prima repubblica”, al quale il Sindaco del cambiamento si è già adagiato“. È quanto affermato in una nota stampa dagli esponenti del gruppo Catanzaro Azzurra.

“Fiorita, dunque, acquisisce i voti da quattro esponenti del centrodestra che hanno militato nella maggioranza del Sindaco Abramo con ruoli apicali, ottenendo così ausilio da quel trasformismo che ha sempre criticato… cosa non si fa per una poltrona! – si legge ancora nella nota – Ma Fiorita non è nuovo a questo tipo di scelte: mentre passa le sue giornate a tentare di giustificare l’incapacità della sua Amministrazione attribuendo fantomatiche responsabilità al passato, conferma in toto la macchina burocratica e dirigenziale che aveva scelto il suo predecessore: dai dirigenti ai manager delle partecipate. Qualcosa non torna“.

“Il centrodestra, invece, con libertà e coerenza, ha votato contrariamente ad un bilancio che tutto rappresenta tranne che il cambiamento. Votando esattamente come fecero Fiorita e Bosco quando erano all’opposizione, dai quali pertanto non possono arrivare lezioni o appelli sulla “responsabilità”. Il nostro è un no convinto, espresso senza il timore di mandare a casa una Amministrazione che, durante il suo primo anno di esercizio, ha operato ben poco e, quando lo ha fatto, ha prodotto solo danni. A differenza nostra che, tramite il finanziamento di 9 milioni stanziato dal Governo regionale per i lavori di adeguamento del Ceravolo, abbiamo dimostrato concretezza e amore per la città. – conclude Catanzaro Azzurra – In assenza di quei quattrini Fiorita non sarebbe stato capace di risolvere il problema, costringendo i tanti appassionati giallorossi a seguire il ritorno nella serie cadetta da campo neutro“.