Calabria, cessato allarme: ritrovato il serpente “albino” che si aggirava per le strade

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tutto è bene quel che finisce bene. Il serpente avvistato il 26 aprile in Via Giacomo Matteotti a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, è stato finalmente ritrovato. Dopo l’avvistamento e la segnalazione del Primo Cittadino, sono infatti scattate le ricerche del rettile che aveva tenuto col fiato sospeso molti dei cittadini, impauriti dalla stazza dell’animale. A darne notizia è proprio il Sindaco Barillari che scrive: “il pitone avvistato in Via Matteotti è stato ritrovato. Ho personalmente parlato con il proprietario, il quale si metterà in contatto con i carabinieri forestali per esibire la regolare documentazione richiesta per il possesso di animali del genere”. Il serpente comunque, ribattezzato “albino” per il colore della muta, non rappresentava un pericolo perchè di specie non velenosa.