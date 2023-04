Bestemmiano durante la processione del Venerdì Santo, indagini per individuare i responsabili

StrettoWeb

Bestemmiare durante una processione. E’ successo a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, durante un corteo del Venerdì Santo. Nel momento di benedizione solenne, un gruppetto di ragazzi ha cominciato a urlare bestemmie. Il comandante della locale stazione dei carabinieri, il luogotenente Mauro Scappaticci, ha allertato le pattuglie in servizio e ha ha fatto acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare i giovani. I militari procedono contro ignoti per il reato di blasfemia, previsto dall’articolo 724 del Codice Penale che punisce “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità” punendolo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. Allo stato l’attenzione di chi indaga si è concentrata su una persona sospettata di far parte del gruppo.

L’episodio è stato stigmatizzato dal sindaco Anselmo Rotondo: “condanno fermamente chiunque sia stato a disturbare la processione, a prescindere se lo abbia fatto per odio verso la religione o, come invece penso, per manifestazione della sua più totale ed assoluta ignoranza. Pontecorvo è una città che per anni ha avuto la sede vescovile e tantissimo ha dato alla Chiesa. Non volgiamo essere minimamente associati a questo gesto così incivile“.