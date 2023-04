Bestemmiano durante la processione, ragazzi rischiano multa salatissima

StrettoWeb

La vicenda è accaduta nel comune di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, durante la processione del Venerdì Santo. All’entrata del corteo religioso nella Casa della Salute, ex Ospedale della cittadina, nel momento di benedizione solenne, un gruppetto di ragazzi sfrontati ha cominciato a urlare bestemmie platealmente, fuggendo poi come codardi. Al corteo erano presenti le massime autorità civili e militari e il luogotenente Mauro Scappaticci, visibilmente sgomento come la maggior parte dei presenti, si è messo subito alla ricerca dei ragazzi. Scappaticci ha quindi dato l’ordine alla centrale operativa di snodare le pattuglie sul territorio per ritrovare i protagonisti dell’insolito, quanto irrispettoso, accaduto. I giovani ancora non sono stati ritrovati, ma le forze dell’ordine hanno acquisito dettagli e immagini per poter arrivare alla loro identificazione il prima possibile: i colpevoli rischiano una multa fino a 309 euro.