Benevento-Reggina, viaggio in treno per gli amaranto

La Reggina è partita nella giornata odierna alla volta di Benevento, dove domani pomeriggio (ore 14) sarà di scena per il match che la vedrà affrontare una squadra in difficoltà, quella sannita, che in settimana ha annunciato il quarto allenatore stagionale, Agostinelli, dopo le dimissioni di Stellone.

La partenza anticipata verso la Campania ha fatto sì che saltasse la conferenza della vigilia di mister Inzaghi, che ha parlato ai canali ufficiali. Viaggio che la squadra ha effettuato (almeno una parte) in treno. Sorrisi e facce distese, da parte dei calciatori amaranto, come si può vedere dalle foto pubblicate dai canali social.