Benevento-Reggina, convocati e probabile formazione: recuperi importanti per Inzaghi

Hernani torna dalla squalifica; Majer recuperato; Menez, Pierozzi e Rivas ristabiliti; out solo Gagliolo oltre ai soliti Galabinov, Ricci e Obi. Questo il resoconto dei convocati di mister Inzaghi per il match tra Benevento e Reggina. Sono out quattro in totale, mentre risultano preziosi i recuperi a centrocampo di Hernani e Majer.

Così Inzaghi ha nuovamente più possibilità di scelta, ferma restando la sua intenzione di confermare il 3-5-2 (o 3-4-2-1). Ci sarà di nuovo Loiacono al fianco di Cionek e Camporese, mentre torneranno Hernani e Menez a supporto della punta (Strelec ha giocato sempre da titolare nelle ultime uscite, scalpitano i compagni di reparto). Majer è ok ma non al meglio, motivo per cui potrebbe essere confermato Crisetig in mediana, mentre sulle fase tornerà Di Chiara con Pierozzi nuovamente a sinistra.

Benevento-Reggina, i convocati di Inzaghi

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer. Attaccanti : Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec. Indisponibili: Gagliolo, Galabinov, Obi, Ricci.