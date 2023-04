Benevento-Reggina, tutti contro l’arbitro: tifosi amaranto arrabbiati, ma per Agostinelli c’è un rigore

StrettoWeb

Tutti contro l’arbitro! Più o meno. Benevento-Reggina è terminata 1-1. Un pari che accontenta più gli amaranto dei sanniti, anche se la squadra di Inzaghi è rammaricata per il risultato, vista la vittoria assaporata. Alla fine però, come detto, tutti contro l’arbitro. Tanti falli, gara spezzettata, fischi continui e diverse decisioni dubbie.

Come quella del pari giallorosso, che fa arrabbiare i tifosi della Reggina. Sui social, infatti, circola con insistenza lo screen della linea di fuorigioco tracciata in occasione dell’1-1 di Ciano. Secondo i supporters amaranto, Foulon è in offside al momento del lancio. Una decisione che non è andata giù anche alla luce di quanto accaduto all’andata.

A Benevento non si arrabbiano i tifosi, invece, ma l’allenatore. Agostinelli, in sala stampa al termine della gara, lamenta un possibile rigore. “Ho chiesto che lo andassero a rivedere – ha detto in riferimento a un presunto fallo di Pierozzi nel finale – Il braccio è distante dal corpo, con quel rigore si poteva vincere la partita. Il rigore mi sembra abbastanza netto”.