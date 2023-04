Barcone con 500 migranti in balia della tempesta da ieri: Malta non manda soccorsi

StrettoWeb

Da ieri la ong Mediterranea e Alarm Phone, organizzazione indipendente di supporto ai migranti, hanno segnalato la presenza di 500 migranti in pericolo nel Mediterraneo centrale. “Alarm Phone ha avvertito tutte le autorità di un’imbarcazione in fuga dalla Libia, mentre le condizioni meteomarine sono pessime. È necessario un intervento di soccorso immediato“, si leggeva ieri in un tweet di Mediterranea.

Oggi, nulla è cambiato. L’imbarcazione si trova in zona Sar maltese ma le autorità de La Valletta non hanno inviato mezzi di soccorso. Dalle 4 di stamattina la nave di Medici senza frontiere sta monitorando il natante. Si attende il primo momento di tregua dal maltempo, utile per il soccorso.

I 500 migranti sono in balia delle onde alte più di 4 metri, da oltre 36 ore. La tempesta rende estremamente complicate le operazioni di soccorso. Le condizioni del mare e il vento a 40 nodi rendono impossibile l’avvicinamento. L’equipaggio della nave sta provando a mettere in sicurezza a distanza l’imbarcazione. Si spera che i migranti non si muovano troppo facendo ribaltare il natante in mare.

L’ultimo contatto di Alarm phone con i 500 migranti è avvenuto alle 9 di stamattina. I migranti non hanno salvagenti a bordo e due mercantili sono impegnati da ore nel proteggere la barca dalle onde alte.