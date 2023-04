Allerta per 500 migranti in pericolo in mare: chiesto intervento immediato

StrettoWeb

La ong Mediterranea e Alarm Phone, organizzazione indipendente di supporto ai migranti, segnalano la presenza di cinquecento persone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Come si legge nell’avviso emesso, “Alarm Phone ha avvertito tutte le autorità di un’imbarcazione in fuga dalla Libia, mentre le condizioni meteomarine sono pessime. È necessario un intervento di soccorso immediato“, scrive Mediterranea in un Tweet.