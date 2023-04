Acerbi svela la password Instagram: “Che fatica la vita da bomber” posta tutto in diretta

StrettoWeb

– “Leone ciao, domani sera siamo a centrocampo a sventolare il telo della Champions! Ci dai le password del tuo profilo che lo usiamo mentre giochi“.

– “Ma siete pazzi“.

– “Grazie leone non pensavamo accettassi subito“.

È nata con un simpatico scambio di messaggi l’iniziativa social che ha coinvolto Francesco Acerbi e la pagina “Che fatica la vita da bomber“. Il centrale dell’Inter ha lasciato la propria password Instagram ai soccer-influencer consentendo loro di postare al suo posto. I ragazzi hanno quindi raccontato Inter-Benfica da un’angolazione diversa, parlando con i tifosi, trasmettendo in diretta le emozioni della partita con un focus sul calciatore.

Un simpatico modo di raccontare anche l’aspetto umano di Francesco Acerbi, particolarità già ben nota dai suoi trascorsi a Reggio Calabria nella stagione 2010-2011. Il difensore, ritornato in riva allo Stretto nell’amichevole Reggina-Inter di dicembre, non ha chiuso le porte a una nuova esperienza in amaranto e chissà che un giorno non possa tornare in pianta stabile.

