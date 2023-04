L’Inter raggiunge il Milan in semifinale: ci sarà un’italiana in finale di Champions League!

StrettoWeb

Era una speranza, c’era un’ottima possibilità che capitasse fin dai sorteggi, da questa sera è realtà: una squadra italiana sarà in finale di Champions League a 6 anni dall’ultima volta. E sarà una delle due milanesi. Dopo il passaggio del turno del Milan ai danni del Napoli maturato nella giornata di ieri, tocca all’Inter staccare il pass per la semifinale di Champions League. Dopo 13 anni i nerazzurri tornano fra le prime 4 d’Europa e lo fanno pareggiando 3-3 contro il Benfica dopo lo 0-2 dell’andata al da Luz.

Barella apre le marcature con un sinistro a giro di forza e potenza, gol che mette praticamente in ghiaccio la qualificazione. La partita resta però accesa e divertente. Aursnes trova il pari sul finire della prima frazione di gioco. Nella ripresa Lautaro Martinez e Correa interrompono i rispettivi digiuni portando l’Inter sul 3-1, prima che un colpo di testa di Antonio Silva accorci nuovamente il risultato. Ma conta solo per le statistiche: dopo 20 anni dall’ultima volta Milan e Inter si ritroveranno avversarie in Champions League, in palio un posto per la finale di Istanbul.