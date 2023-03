Perchè Salvini e De Andrè hanno scatenato l’ira dei familiari delle vittime di Cutro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Continua a far discutere il party per i 50 anni di Matteo Salvini, una festa a sorpresa alla quale hanno partecipato anche Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Un particolare filmato, diventato virale sui social, ha scatenato l’ira delle famiglie dei migranti del naufragio di Cutro.

Nel video, Matteo Salvini e Giorgia Meloni duettano sulle note di “La canzone di Marinella“, celebre brano di Fabrizio De Andrè che racconta la storia di una giovane ragazza morta annegata. Forse non il brano migliore da cantare mentre il tema del naufragio di Cutro è ancora caldissimo e il governo è inevitabilmente coinvolto in prima persona. Di questa mattina la notizia del ritrovamento della 74ª vittima, una bimba.

Le famiglie delle vittime hanno reagito duramente al filmato. “Ognuno è libero di fare quello che vuole, tutti vorremmo essere felici e festeggiare qualcosa ma noi oggi siamo in lutto e non abbiamo nulla da festeggiare“, ha dichiarato Alidad Shiri, che nel naufragio ha perso il cugino 17enne Atiqullah, secondo quanto riporta “Repubblica” – Non voglio fare un commento politico perché non sono un politico, ma è tutto terribilmente triste. Io ho l’orrore di quei corpi nella testa, non riesco a dimenticarli e loro non sono neppure venuti a dirci una parola di conforto“.

Salvini e Meloni cantano "La canzone di Marinella": ira delle famiglie dei migranti di Cutro