Festa a sorpresa per il compleanno di Salvini con Meloni e Berlusconi

Con un giorno di ritardo i festeggiamenti per i 50 anni di Matteo Salvini. Festa a sorpresa per il leader della Lega con circa un centinaio di invitati che si sono riuniti in un locale di Milano. Tra i presenti anche Silvio Berlusconi, con Marta Fascina, ed il premier Giorgia Meloni, accompagnata dal compagno Andrea Giambruno, nonché i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ed il Ministro Giuseppe Valditara. Tra gli invitati anche l’imprenditore Antonio Angelucci.

“Buon compleanno, Matteo Salvini!”, ha scritto Berlusconi sui social, postando una foto che lo ritrae con il vicepremier ed il presidente del Consiglio.