Messina che… Potenza! Un calcio alla zona Playout: adesso si sognano i Playoff

Una gara ostica, con un finale da batticuore e 3 punti pesantissimi. Il Messina batte il Potenza 0-1 e, per la prima volta in una stagione complicatissima, riemerge dalla zona Playout. E non è tutto: grazie all’ottimo rendimento con mister Raciti in panchina, i peloritani sono a soli 6 punti dalla zona Playoff occupata da Avellino-Francavilla e Latina a quota 42.

Primo tempo alquanto bloccato. Tanti i duelli a centrocampo, uomo contro uomo, dai quali raramente una delle due squadre riesce ad avere la meglio. Il Potenza ha qualche occasione in più ma le iniziative di Del Sole e Caturano trovano sempre la risposta puntuale di Fumagalli. Per l’ACR Messina poco o nulla fino ai minuti di recupero: Kragl scappa sulla fascia e lascia indietro Armini (infortunato), mette dentro per Perez che batte Gasparini ma trova l’incredibile recupero di Sbraga che toglie un gol praticamente fatto.

Nella ripresa il Messina si fa più pericoloso, ma da due mischie in area trova il solito Sbraga a sbarrare la strada. Al 56’ si sblocca finalmente la gara: una bella trama libera al tiro Balde che batte Gasparini per lo 0-1. Il Potenza risponde di rabbia: su punizione Laribi colpisce la traversa, poi Fumagalli si supera su un colpo di testa da corner bloccando sulla linea.

All’83’ il Messina trema: intervento dubbio di Konate su Verrengia, l’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore tra le veementi proteste dei siciliani. Caturano dal dischetto: rigore pessimo, a lato del palo sinistro difeso da Fumagalli. Nel finale il forcing del Potenza non porta a nulla, per il Messina sono 3 punti d’oro.

Risultati 33ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 19 marzo

Ore 14:30

Avellino-Picerno 0-2

Crotone-Viterbese 3-2

Gelbison-Catanzaro 0-2

Juve Stabia-Latina 1-3

Monopoli-Giugliano 1-3

Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 0-0

Pescara-Turris 3-1

Potenza-ACR Messina 0-1

Ore 15:00

Audace Cerignola-Foggia

Ore 17:30

Taranto-Virtus Francavilla

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 86 (Promosso in B) Crotone 70 Pescara 55 Picerno 53 Foggia 52 Audace Cerignola 48 Monopoli 45 Latina 42 Virtus Francavilla 42 Avellino 42 Juve Stabia 41 Potenza 41 Giugliano 40 Taranto 37 ACR Messina 36 Gelbison 35 Turris 34 Monterosi Tuscia 33 Viterbese 26 Fidelis Andria 26