Da maggio 2006 a marzo 2023. 17 anni dopo. Oggi, 19 marzo 2023, è un giorno storico per la Catanzaro calcistica. Oggi, 19 marzo 2023, il Catanzaro ha conquistato ufficialmente la Serie B. Dalle ore 16.23 di oggi, 19 marzo 2023, il Catanzaro è nuovamente in Serie B, a 17 anni dall’ultima volta. Esultano gli oltre 7 mila dell’Arechi di Salerno, stadio scelto per il match giocato in casa della Gelbison (che di solito gioca ad Agropoli). In Campania è 0-2. Chi la decide? Sempre lui, Pietro Iemmello, fantastico rifinitore di una squadra perfetta, che ha monopolizzato il girone C di Serie C distanziando nettamente un’altra corazzata come il Crotone. Nel finale poi la festa esplode con il raddoppio di Brignola in pieno recupero.

Dopo anni di sacrifici e spese ingenti, premiato l’impegno del Presidente Noto, che quest’anno ha trovato “strada spianata” dopo gli exploit di Reggina, Ternana e Bari degli anni precedenti. Questa volta non ce n’è per nessuno: sono 86 i punti a cinque giornate dal termine. E si può sfondare il muro dei 100. Poco importa, però. A Catanzaro, quello che importa, è aver riconquistato nuovamente la Serie B dopo 17 anni.

