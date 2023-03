Risultati 24ª Giornata Serie B Girone B: Viola sull’orlo del baratro | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Pallacanestro Viola ancora sconfitta, 95-74 da Capo d’Orlando. Non è una novità, sono 18 i ko stagionali, ma ogni disco rosso in più avvicina alla matematica retrocessione. Mancano 6 gare al termine, i neroarancio sono penultimi a quota 12, la zona che evita la retrocessione diretta è presidiata da 3 squadre a quota 20 punti, tutte e 3 perdenti nel turno: Crema sconfitta da Petrarca Padova, Monfalcone ko contro Mestre, Ragusa battuta da Lissone.

Nel prossimo turno, dopo due trasferte consecutive, la Viola torna in casa contro Monfalcone in uno scontro in cui sarà vietato sbagliare per provare a tenere viva l’ultima, flebile, speranza di evitare la retrocessione diretta.

Risultati 24ª Giornata Serie B Girone B

25/03/2023 – Pontoni Monfalcone-Gemini Mestre 74-94

25/03/2023 – Rimadesio Desio-LuxArm Lumezzane 83-55

25/03/2023 – Bergamo Basket 2014-Antenore Energia Virtus Padova 67-80

25/03/2023 – Rucker San Vendemiano-Civitus Allianz Vicenza 78-70

25/03/2023 – Lissone Interni Brianza Casa Basket-Virtus Ragusa 106-84

26/03/2023 – Agribertocchi Orzinuovi-Green Basket Palermo 57-48

26/03/2023 – UBP Petrarca Padova-Logiman Pall. Crema 56-49

26/03/2023 – Infodrive Capo d’Orlando-Pall. Viola Reggio Calabria 95-74

Classifica Serie B Girone B

Agribertocchi Orzinuovi 42 Gemini Mestre 40 Rucker San Vendemiano 32 Rimadesio Desio 28 Antenore Energia Virtus Padova 28 Lissone Interni Brianza Casa Basket 26 Infodrive Capo d’Orlando 24 Civitus Allianz Vicenza 24 LuxArm Lumezzane 24 UBP Petrarca Padova 24 Virtus Ragusa 20 Pontoni Monfalcone 20 Logiman Pall. Crema 20 Bergamo Basket 2014 14 Pall. Viola Reggio Calabria 12 Green Basket Palermo 6