Sicilia amara per la Pallacanestro Viola: Capo d’Orlando vince 95-74

La Pallacanestro Viola attraversa lo Stretto per la trasferta che conduce i reggini in Sicilia, sul parquet di Capo d’Orlando. Mancano 7 gare al termine della stagione, l’imperativo è vincere per provare a riemergere dalle sabbie mobili della retrocessione. Una situazione dalla quale i ragazzi di coach Bolignano sembrano non riuscire a venir fuori.

E se è vero che più ti muovi, più velocemente vai a fondo, se resti fermo il tuo destino è ugualmente segnato. Il limbo della Viola è questo: una squadra che lotta, ci prova, ma che semplicemente non riesce a giocarsela come vorrebbe. Dopo un buon primo quarto chiuso 22-15, i calabresi escono dalla partita. Capo d’Orlando scava un solco impossibile da ricucire trascinata da un super Vecerina da 23 punti, ma trova punti pesanti anche dalla coppia di lunghi Klanskis (16) e Okereke (12).

La Viola si rivede solo nel quarto periodo in cui, complice la vittoria già in ghiaccio, i siciliani abbassano il livello dell’attenzione. Sono 20 i punti di Spizzichini, 17 quelli di Marchini, 15 per Balic. Servono unicamente a rendere meno amaro un passivo già pensate. Sirena sul 95-74, altra gara in cui si sfiorano i 100 punti subiti: vincere così, al netto dei meriti di Capo d’Orlando, è impossibile.

AGGIORNAMENTI Fine partita! Capo d'Orlando vince 95-74

4°Q – Doppia gita in lunetta sul finale di gara: Spizzichini fa 1/2, Bischetti fa 2/2. Finisce qui. 95-74

4°Q – Bischetti ne mette 2. Realizzano Marchini e Spizzichi in successione, break da 6 punti per la Viola. 95-71

4°Q – Ancora Binelli, ancora da 3. Poi due per Klanskis. 95-65

4°Q – Tripla di Spizzichini… si segna tanto da 3. 90-65

4°Q – Tripla di Binelli in risposta! 90-62

4°Q – Tripla di Balic! 87-62

4°Q – Allunga Binelli. 87-59

4°Q – Dall’altra parte ancora Vecerina, da 3. 85-59

4°Q – Catch and shoot per Farina, tripla a bersaglio. 82-59

4°Q – Vecerina sale a quota 20, altri 2 punti. 82-56

4°Q – Marchini batte Vecerina, 2 punti. 80-56

4°Q – Due per Cuffaro, 2/2 ai liberi per Vecerina che poi realizza ancora per altri 2. Sei punti in successione per i siciliani. 80-54

4°Q – Altra tripla di Marchini, forse si è svegliato troppo tardi Dave. 74-54

4°Q – Due per Klanskis. 74-51

4°Q – Due per Spizzichini, poi tripla di Marchini. Provano a reagire i reggini. 72-51

Fine 3°Q! - Capo d'Orlando in pieno controllo, rimonta difficile per la Viola Capo d’Orlando comanda 72-46 una gara in cui il suo dominio non è mai stato in discussione. Ultimi 10 minuti di gara

3°Q – Ultimi 2 punti del quarto per Balic. 72-46

3°Q – Altri 2 liberi dentro per Klanskis. Poi il lungo siciliano inchioda al ferro una gran schiacciata 72-44

3°Q – Vecerina, altri 2, sono 14 nella sua serata. 68-44

3°Q – Balic in lunetta dopo aver subito un fallo antisportivo fischiato a Passera: 2/2. 66-44

3°Q – Klanskis, Baldassarre, Klanskis. Sono 6 punti di fila per Capo d’Orlando che mette in ghiaccio la gara. 66-42

3°Q – Due con fallo per Bischetti che realizza il libero aggiuntivo. 60-42

2°Q – Due per Baldassarre. 60-40

3°Q – Tripla di Spizzichini! 58-39

3°Q – Realizza Okereke. 58-36

3°Q – Realizza Spizzichini. 56-36

3°Q – Altra bomba di Passera. 56-34

3°Q – Okereke ne mette 2, applaude Robustelli, arriva anche il libero extra: out! 53-34

3°Q – Altri 2 per Vecerina. 51-34

3°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 49-34

3°Q – Primi punti per Passera, sono 3. 49-32

Fine 1° Tempo! Capo d'Orlando avanti 46-32 Termina il primo tempo con Capo d’Orlando saldamente in vantaggio di 14 lunghezze. Pallacanestro Viola che evita un passivo più pesante trovando i canestri di Marchini e Spizzichini, ma difensivamente i reggini lasciano a desiderare. Sono 10 i punti di Vecerina, 8 quelli di Balic.

2°Q – Ma c’è ben poco da fare… due con fallo per Vecerina che manda a bersaglio anche il libero extra. 46-32

2°Q – Spizzichini! Due con fallo, libero supplementare dentro. 43-31

2°Q – Balic accorcia, Viola sul -12. Robustelli chiama timeout. 41-29

2°Q – Meno male che c’è Marchini: prima 2 liberi, poi una tripla nell’azione successiva. 41-27

2°Q – Tripla di Baldassarre allo scadere dei 24. 41-22

2°Q – Okereke risponde. 36-22

2°Q – Yusuf, 2 punti. 36-22

2°Q – Torna a segnare la Viola, tripla di Balic. 36-20

2°Q – Ancora Klanskis in fotocopia: 2/2 dalla lunetta. 36-17

2°Q – Klanskis si iscrive al tabellino dei marcatori: 2/2 dalla lunetta. 34-17

2°Q – Tripla di Binelli, vola Capo d’Orlando. 32-17

2°Q – Allunga Binelli, 2 punti 29-17

2°Q – Tripla di Passera. Poi Vecerina arrotonda 27-17

2°Q – Fallo su Marchini, era una tripla, 3 liberi: 2/3. 22-17

Fine 1°Q! – Buon inizio della Viola che però cede il passo alla distanza. Capo d’Orlando avanti di 7 lunghezze. Sono 6 i punti di Okereke e Baldassarre, 5 quelli di Bischetti per i reggini

1°Q – Prende il largo Capo d’Orlando, altri 2 per Binelli. 22-15

1°Q – Triassi allunga, sono 5 i punti di vantaggio di Capo d’Orlando. 20-15

1°Q – Baldassarre, possesso pieno di vantaggio per i siciliani. 18-15

1°Q – Accorcia Tiberti. 16-15

1°Q – Baldassarre ne infila 2 su palla persa della Viola, poi Vecerina spara e insacca da 3. Timeout neroarancio. 16-13

1°Q – Bischetti fino in fondo, altri 2 per la ‘nuova’ ala piccola titolare della Viola. 11-13

1°Q – Ancora Okereke, parità. 11-11

1°Q – Tripla di Balic!!! 9-11

1°Q – Due per Okereke. 9-8

1°Q – Tripla di Farina! 7-8

1°Q – Passera per il vantaggio dei padroni di casa. 7-5

1°Q – Baldassarre accorcia, poi Triassi pareggia facendo 1/2 dalla lunetta. 5-5

1°Q – Tripla di Bischetti! 2-5

1°Q – Pareggia i conti Okereke 2-2

1°Q – Si comincia! Primi punti per Spizzichini 0-2

Capo d'Orlando e Pallacanestro Viola in campo per il riscaldamento Capo d’Orlando e Pallacanestro Viola in campo per il riscaldamento, è quasi tutto pronto per l’inizio della gara. Match fondamentale per i reggini, vincere oggi è vitale per il prosieguo della stagione