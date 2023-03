Reggio Calabria, protesta contro i lavori di Piazza de Nava | VIDEO E INTERVISTE

StrettoWeb

Questa mattina il movimento politico Pro Italia ha organizzato un flash mob alle ore 10:30 relativamente all’avvio dei lavori di Piazza De Nava a Reggio Calabria. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il segretario metropolitano di Pro Italia Joe Puntillo ha affermato che “Pro Italia organizza oggi questo flash mob per protestare quest’arroganza politica di quest’amministrazione. I lavori di Piazza de Nava, afferma Puntillo, non saranno lavori per il bene della città ma è un inizio di campagna elettorale”.

“Il cantiere di Piazza de Nava sarà un cantiere aperto per i prossimi anni e considerato che abbiamo visto come hanno fatto i lavori pubblici in questi anni e come hanno lasciato il degrado dopo i lavori fatti male, noi protestiamo perché la piazza va restaurata e ripristinata per quello che è perché è un dono storico che noi ereditiamo e nessuno si può permettere di fare quello che vuole”.

Intervista a Joe Puntillo (Pro Italia) sul cantiere di Piazza de Nava

Alla manifestazione hanno preso parte anche i rappresentanti nazionali Ludovico Vicino e Matteo Brandi, venuti da Roma proprio per partecipare all’evento.

Matteo Brandi che fa parte della segreteria nazionale di Pro Italia ha affermato: “siamo qui per protestare contro un progetto che non ha senso come tanti altri progetti portati avanti da nord a sud in Italia. Qui si sta tentando di snaturare questo luogo, il progetto punta a sconvolgere questa piazza che conta tanto di Reggio Calabria”.

Intervista a Matteo Brandi (Pro Italia) sui lavori di Piazza de Nava