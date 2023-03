Reggio Calabria, Enzo Vitale su Piazza de Nava: “scorretto chiamarla riqualificazione” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Questa mattina al flash mob organizzato da Pro Italia relativamente all’avvio dei lavori di Piazza De Nava a Reggio Calabria, ha partecipato anche Enzo Vitale, Presidente della Fondazione Mediterranea che ai microfoni di StrettoWeb ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul cantiere di Piazza de Nava. Vitale ha affermato che: “c’è una profonda confusione sui termini e anche nel cartello della cantierizzazione parla di restauro e riqualificazione ebbene non è ne restauro ne riqualificazione. C’è una nuova piazza che sostituirà la vecchia piazza e su questo si può discutere ma non affermare cose false in cartelloni pubblici e il cartello dei lavori deve riportare quello che effettivamente viene fatto.”

Vincenzo Vitale Presidente della Fondazione Mediterranea sul cantiere di Piazza de Nava