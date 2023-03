Reggio Calabria, la lurida fontana del Waterfront e l’allevamento rane | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Inaugurato quasi due anni fa, in pompa magna, riprendendo un vecchio progetto di anni e anni prima. Bello, senza dubbio, perché riqualifica un’area del centro prima buia e degradata; ma bello anche perché si spera che intorno possa essere riqualificato tutto il resto, tra Lido Comunale e Museo del Mare. Quella fontana, però… Stiamo parlando della “zampillante piscina” del Waterfront, ai piedi della lunga scalinata che collega Via Marina a Lido Comunale di Reggio Calabria. Quasi subito, già pochi mesi dopo l’inaugurazione dell’area, quella fontana era diventata sporca. Niente cura, tanta sporcizia, un colore verdastro che lascia poco spazio all’immaginazione. Peccato, eppure basterebbe davvero poco per prendersene cura quotidianamente.

C’è, però, chi la prende con ironia. E’ il gruppo Facebook “Tradizione Partecipazione”, che ha postato delle foto (a corredo) con un piccolo cartello ai piedi della fontana. C’è la foto di una rana e la scritta “allevamento rane”. “Nuova startup in pieno centro – si legge – Tra le scalinate del Waterfront e ciò che resta del glorioso Lido Comunale, finalmente una nuova attività produttiva è stata inaugurata. E che non si dica: “Riggiu non vindiu mai ranu!!!”. Ironica, ovviamente, la frase sui social. L’Amministrazione potrebbe sfruttare alla grande la realizzazione di un progetto che era stato pensato e ideato prima che arrivasse la nuova giunta. Lo ha solo dovuto mettere in pratica, occupandosi della manutenzione. Niente, nemmeno quello. Realizzato in pompa magna per “abbagliare” le folle, la fontana resta sporca e lurida. Speriamo che tutto il resto intorno non diventi degrado e abbandono, ma che soprattutto Lido e Museo del Mare possano rilanciare definitivamente l’intera zona.