La Reggina è costretta a correre nuovamente ai ripari di fronte a notizie imprecise provenienti da alcuni media nazionali riguardo l’attuale vicenda extra campo ormai ben nota. L’ultima in ordine di tempo è di questa mattina e fa riferimento a un articolo della Gazzetta dello Sport la quale precisa che il Presidente Cardona non è stato deferito in quanto avrebbe chiesto una “sorta di patteggiamento”.

Già su StrettoWeb, questa mattina, precisavamo che non è così, dopo aver opportunamente verificato, e ribadendo che l’intenzione della Reggina non è assolutamente di patteggiare, ma anzi di andare a fondo per far valere le proprie ragioni, assolutamente legittime. E la Reggina, appunto, conferma con un comunicato ufficiale appena uscito: “Dobbiamo smentire quanto contenuto nell’articolo di oggi sulla Reggina. La posizione del Presidente Marcello Cardona è stata archiviata dalla Procura federale senza nessun “patteggiamento” o qualsiasi altro accordo, così come scritto oggi erroneamente su La Gazzetta dello Sport”, si legge.

“La Procura Federale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, ha ritenuto che sussistessero le condizioni per archiviare immediatamente la sua posizione e di conseguenza ha formulato in tal senso la prescritta richiesta alla Procura Generale dello Sport del Coni. Reggina ribadisce ancora una volta di aver sempre operato nella più assoluta legalità e trasparenza senza che vi sia bisogno di ricorrere a riti alternativi che possano prevedere l’applicazione di qualsiasi sanzione”, conclude.