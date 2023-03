Reggina: Pierozzi subito in campo con l’Italia Under 21. E ora il match del Granillo

StrettoWeb

L’Italia Under 21 torna a colorarsi d’amaranto. Pierozzi, infatti, è sceso in campo da titolare nel match che ha visto gli azzurrini battere per 0-2 la Serbia in trasferta grazie alla doppietta di Mulattieri. 45 minuti in campo per l’esterno destro scuola Fiorentina, che ha giocato da quinto nel 3-5-2 di Nicolato. Solo panchina per Fabbian, che non era al meglio. Ora la squadra tornerà in Italia, si allenerà a Reggio Calabria e lunedì sera affronterà in amichevole l’Ucraina al Granillo.