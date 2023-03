Reggina-Parma, i convocati: si svuota l’infermeria. E Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta

StrettoWeb

“Recuperiamo quasi tutti e con la rosa al completo, sono sincero, mi sento forte”. L’allenatore della Reggina Inzaghi rilancia e, dopo aver dichiarato apertamente l’obiettivo playoff, prova a mostrare le spalle larghe. Deve farlo, se lo aspetta dai suoi ragazzi, che ha elogiato per aver chiesto il ritiro dopo la sconfitta di Cosenza: “erano distrutti”. Ma a loro ha chiesto anche maggiore aggressività e cattiveria, quella mancata martedì “e non so perché”.

Il mister recupera quindi quasi tutti: soprattutto Gagliolo, Di Chiara e Hernani, tre titolari, con la speranza che il difensore possa essere recuperato anche psicologicamente dopo la poca serenità e gli errori delle scorse settimane. Rimangono fuori solo Bouah e Ricci, con Aglietti e il solito Obi. Così, è imbarazzo della scelta anche per ciò che concerne la probabile formazione. La catena di sinistra potrebbe tornare a ricomporsi nella sua totalità, come contro il Modena, con Di Chiara-Hernani-Menez nell’asse più pericoloso. Scalpita Crisetig. Davanti, Inzaghi ha fatto intendere che vuole confermare il centravanti, con il francese largo. “Strelec e Gori hanno fatto bene e hanno segnato nelle ultime due partite”, ha detto il mister. E quindi il giovane dello Spezia si candida di nuovo per una maglia al centro dell’attacco, con Rivas favorito su Canotto a destra. Dietro potrebbe tornare Camporese in luogo di Terranova. Di seguito i convocati della Reggina.

Portieri: Colombi, Contini.

Difensori: Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Indisponibili: Aglietti, Bouah, Obi, Ricci.