Reggina, ora è ufficiale: l’obiettivo sono i playoff! Anche Taibi si sbilancia: “adesso parlo io”

“Oggi parlo io a nome della Reggina per affrontare questo momento non positivo. La società, come espresso anche ieri dal mister, ha fissato il raggiungimento dei playoff come direzione stagionale. Credo che questa squadra abbia nelle corde l’obiettivo, ma per farlo serve l’unione di tutti, da noi ai nostri splendidi tifosi fino alla società”. A pronunciare queste parole è il ds amaranto Massimo Taibi, in un video ai canali social all’indomani della sconfitta di Cosenza.

Aveva già sorpreso ieri mister Inzaghi, nel post gara, sbilanciandosi per la prima volta sull’obiettivo stagionale, appunto i playoff. Era già sembrato chiaro l’intento, nei modi e nei tempi: lanciare un messaggio comunicativo importante dopo un brutto stop e un periodo negativo. “Detto questo – ha continuato Taibi – è il momento di guardarsi negli occhi, come stiamo già facendo con ragazzi e staff tecnico, per far quadrato, per unirci ancora di più, perché nei momenti negativi bisogna essere forti. Da oggi si volta pagina e si guarda a Parma, confido nei tifosi affinché ci possano accompagnare in questo momento. Forza Reggina e restiamo uniti”.

Finora la società, da Cardona a Saladini passando per Taibi e Inzaghi, aveva predicato calma, di guardare di partita in partita, pensando a salvarsi, giocare bene e annunciare gli obiettivi da aprile in poi. Evidente, invece, la strategia comunicativa in questo momento difficile: il club ha ufficialmente anticipato gli obiettivi, che sono i playoff. A salvezza più o meno raggiunta e con una parte finale di stagione da giocare.