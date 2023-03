Reggina, la decisione dopo la sconfitta di Cosenza: tutti in ritiro

StrettoWeb

“La Reggina comunica che, a partire da domani dopo l’allenamento del pomeriggio, la prima squadra resterà in ritiro al centro sportivo Sant’Agata“. Con questo tweet, il club amaranto comunica la sua decisione in seguita alla sconfitta a Cosenza nel derby di ieri sera, maturata in pieno recupero dopo il vantaggio mantenuto per 90 minuti.

La vittoria contro il Modena sembrava aver scacciato via il periodo negativo, ma questa sconfitta mina nuovamente le certezze del gruppo, che per questo motivo resterà unito e isolato al centro sportivo presumibilmente fino al match di sabato contro il Parma.