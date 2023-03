Reggina, felicità Federico Ricci: diventerà papà

StrettoWeb

Federico Ricci diventerà papà. L’ala destra della Reggina ha comunicato la notizia attraverso una bellissima foto accompagnata da un messaggio di felicità sui social. “Sorpresa. Ti abbiamo desiderato, voluto e immaginato tante volte e adesso… La famiglia si allarga!! La felicità che proviamo è immensa. Ti amiamo e ti stiamo aspettando piccola nostra. Mamma, papà e king”, ha scritto il calciatore taggando la sua dolce metà e postando un’immagine significativa dell’ecografia con lo sfondo del mare dietro.

Federico Ricci è fermo ai box da qualche settimana, causa infortunio, ma come annunciato ieri da mister Inzaghi è pronto al rientro. Per la trasferta di Perugia (il match va verso il rinvio) non è però stato convocato per evitare rischi di ricadute. Intanto, però, il calciatore si gode la bellissima notizia. A commentare il post, tra gli altri, anche alcuni compagni in amaranto come Fabbian e Cionek; gli auguri sono poi arrivati anche da Frattesi, ex compagno al Sassuolo e ora nel giro della Nazionale.