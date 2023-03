Perugia-Reggina potrebbe non giocarsi: match verso il rinvio a causa del terremoto

StrettoWeb

Perugia-Reggina potrebbe non giocarsi. La sfida, in programma domani alle ore 14, va verso il rinvio a causa del terremoto che ha colpito l’Umbria nella giornata di ieri e che ha portato alla chiusura di alcune Scuole, Università e uffici regionali nella giornata odierna proprio a Perugia. Secondo quanto verificato, la squadra amaranto è già partita ieri da Reggio Calabria, ora si trova a Roma e nel pomeriggio (alle ore 17) dovrebbe dirigersi verso la città umbra.

A questo punto, però, non è così scontato, anzi tutt’altro. Al momento in cui scriviamo non c’è alcuna ufficialità, ma aggiornamenti arriveranno a breve e da quanto filtra è molto concreta la possibilità che la gara non si disputi, venendo rinviata a data da destinarsi.