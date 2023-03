Reggina, che clima al Sant’Agata: i tifosi “abbracciano” la squadra, sembra di essere al Granillo

StrettoWeb

“Voi con il cuore, noi con la voce”. Questo lo striscione con cui gli ultrà della Reggina hanno salutato la squadra durante l’allenamento al Sant’Agata, anche se sembra di essere al Granillo. Un clima da stadio, alla vigilia del match col Cagliari, in cui è previsto il pienone. Il tifo organizzato amaranto già a inizio settimana ha fatto partire l’invito per oggi pomeriggio, chiedendo a tutti di stare uniti verso l’obiettivo playoff e tappezzando la città di striscioni. La società ha colto la palla al balzo e ha aperto le porte del centro sportivo, dove si sono riversati in tanti.

E così fumogeni, cori, striscioni e un clima bellissimo, documentato dalle foto e dai video a corredo. Presente tutta la società, con Saladini, Cardona, Ferraro e il Direttore Taibi, presenti ad assistere all’allenamento e allo spettacolo degli ultrá. Piacevole visita anche dell’ex capitano amaranto Ciccio Cozza, salutato dal ds Taibi prima che venissero aperti i cancelli.

L'abbraccio tra ultrà e calciatori della Reggina al Sant'Agata

La squadra, dopo aver applaudito i sostenitori, ha svolto esercitazioni con e senza palla davanti agli occhi di Inzaghi. Lavoro differenziato per Majer. Poi ha avuto inizio la partitella a campo ridotto, dove il mister ha dato qualche indicazione sulla formazione di domani, con Crisetig play, Camporese e Gagliolo in mezzo, Canotto a destra e Strelec in mezzo.

