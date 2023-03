Reggina-Cagliari, il dato ufficiale e definitivo degli spettatori al Granillo: superato il record!

StrettoWeb

Ora è ufficiale: oggi è record stagionale di spettatori al Granillo! Reggina-Cagliari fa registrare infatti 16.482 presenti, di cui 115 ospiti e inclusi ovviamente gli oltre 4 mila abbonati. Superato il record di Reggina-Bari, giocata a dicembre, dove erano presenti in 15.675. Oggi ha influito senza dubbio l’orario favorevole, i prezzi ridotti in occasione della Festa del Papà, l’avversario e la posta in palio della sfida. L’unico elemento sfavorevole, al momento, è il risultato.