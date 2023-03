Reggina, Brunetti: “Saladini e Cardona sono persone serie”

StrettoWeb

Le telecamere Rai ieri hanno fatto un “salto” a Reggio Calabria, tra Via Marina e Sant’Agata. Hanno parlato di Reggina e del “caso Reggina”, intervistando il Presidente Cardona e il tecnico Inzaghi. Oltre al servizio di Rai 2, poco dopo è andato in onda un altro servizio, un po’ più approfondito, su Rai News, in cui ha parlato anche il Sindaco f.f. della città Paolo Brunetti.

Quest’ultimo ha rassicurato circa i personaggi ai vertici del club: “Ritengo che la società sia composta da persone serie, a partire dal presidente Cardona e dal patron Saladini, hanno dimostrato di tenere alla squadra facendo anche investimenti non indifferenti. Noi stiamo continuando a collaborare con loro nella speranza che la Reggina si riprenda dal punto di vista sportivo. Invito nuovamente la città a stargli vicino”, riporta TMW.