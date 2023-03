La Reggina finisce su Rai 2: Cardona e Inzaghi tra futuro societario e risultati

StrettoWeb

La Reggina e il “caso Reggina” finiscono in Rai. Le telecamere della tv sono arrivate fino allo Stretto, fino a Reggio Calabria, luogo dello speciale sul club amaranto andato in onda su Rai 2. In mezzo a una bandiera, uno scorcio di Via Marina e le immagini dal Sant’Agata, anche le parole del Presidente Cardona: “noi vogliamo solo una società sostenibile, con i conti in regola, e che possa programmare un futuro certo”, le parole del Presidente Cardona.

“Controllata da Felice Saladini, conosciuto anche a Piazza Affari con un gruppo che fattura 100 milioni annui, la Reggina si è affidata alla Legge dell’agosto 2022, la cosiddetta ‘Salva Imprese’, che le consente di far garantire dallo Stato i due terzi dei 15 milioni di euro di debito accumulati dalle precedenti gestioni. La società amaranto ha pagato regolarmente gli stipendi, non versando le scadenze federali di febbraio e marzo. Paradossalmente rischia dai 3 ai 7 punti di penalizzazione“, le parole del giornalista Lucio Michieli.

Dai fatti extracampo a quelli di campo, però, con le parole di mister Inzaghi, appena rientrato da Brescia dopo la nascita della piccola Emilia: “quello che abbiamo fatto prima era forse un po’ troppo, ora stiamo facendo meno delle nostre possibilità – le parole di Inzaghi – ma ora è arrivata la sosta, bisogna tirare una riga, siamo in una buona posizione di classifica, abbiamo una partita da recuperare e paradossalmente avremmo quattro punti dalla zona playoff. Bisogna ripartire”.