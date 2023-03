Previsioni Meteo, esplode la primavera: caldo anomalo, ma domani arriva una grande tempesta

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Esplode la primavera in Calabria e Sicilia: le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi nelle ore centrali di oggi, raggiunge +26°C a Siracusa, +25°C ad Augusta, +24°C a Catania, Reggio Calabria e Lentini, +23°C a Palermo, Acitrezza, Noto, Torregrotta e Bovalino. Questo clima primaverile continuerà ancora nei prossimi giorni, ma domani arriverà una grande tempesta che si caratterizzerà in modo particolare per i venti impetuosi che soffieranno con raffiche superiori ai 60km/h su tutto il territorio calabrese e siciliano.

Non mancherà il maltempo, che però sarà confinato alla fascia tirrenica di Calabria e Sicilia, particolarmente intenso soltanto nel cosentino con nubifragi lungo il versante occidentale della Catena Costiera. La tempesta inizierà nel pomeriggio di venerdì e si prolungherà per tutto il weekend. Attenzione alle forti mareggiate lungo le coste tirreniche.

Per approfondire:

Allerta Meteo, pazza tempesta in arrivo: sarà un venerdì terribile tra neve, vento, mareggiate e caldo anomalo!

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: