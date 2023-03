Allerta Meteo, marzo pazzerello: oggi sole e caldo, domani forte tempesta di maltempo

StrettoWeb

“Marzo pazzarello guarda il sole e prendi l’ombrello“: si rinnova la tradizione del proverbio popolare tramandato nei secoli da generazione in generazione. Oggi, infatti, splende un sole primaverile su Calabria e Sicilia con temperature che toccano addirittura i +25°C nella Sicilia orientale (a Riposto), o i +24°C (ad Augusta), e diffusamente superano i +22/+23°C (da Palermo a Catania e Reggio Calabria), come se fossimo già a metà maggio.

Questo caldo anomalo e prematuro, però, ha le ore contate. Da oggi pomeriggio arriverà il maltempo che inizialmente colpirà soltanto la fascia tirrenica calabrese, con nubifragi nel cosentino (molto intensi sulla Catena Costiera), ma poi domani, sabato 11 marzo, si estenderà a gran parte di Calabria e Sicilia, provocando un netto calo delle temperature, forti piogge e temporali su tutta la fascia tirrenica e nello Stretto di Messina. Il calo termico non sarà tale da determinare nevicate sui rilievi (pioverà anche ad alta quota), ma lungo le coste le condizioni meteo torneranno invernali con forti piogge, venti impetuosi di maestrale, Tirreno in burrasca con mareggiate lungo le coste e temperature massime che non supereranno i +17/+18°C. Il tempo rimarrà brutto anche domenica, per poi migliorare lunedì quando il clima tornerà subito caldo e mite come oggi. Confermate, quindi, le brutte notizie per il weekend ampiamente annunciate nelle previsioni meteo già pubblicate nei giorni scorsi su StrettoWeb.

