Ponte sullo Stretto, Musumeci e Siviero: “il progetto c’è, in passato problema politico”

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha sicuramente segnato una data storica per l’Italia. Dopo decenni di discussioni, tensioni, polemiche il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura che diventa realtà. Proprio su Rai News 24 si è discusso dell’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia con ospite Enzo Siviero, rettore e professore ordinario dell’Università e-Campus: “il problema per la costruzione del Ponte non è mai stato tecnico ma bensì politico, in quanto non c’era la volontà di portare avanti l’intero iter. Sismicità dell’area? Zero problemi, ve lo assicuro io”.

In collegamento anche il Ministro Nello Musumeci, già governatore della Sicilia: “il progetto del Ponte c’è già, bisogna solo aggiornarlo. Ottimismo? Assolutamente si, il Governo ha detto con chiarezza che il Ponte è strategico. I tempi? Sono chiari, entro il prossimo anno avremo il progetto esecutivo e successivamente l’apertura del cantiere”, rimarca. “I nemici del Ponte si sono divertiti in questi anni a dire che altre sono le priorità. Ma non è così, vedrete che affronteremo anche il problema dell’Alta Velocità al Sud ed il riammodernamento della rete ferroviaria“, conclude.