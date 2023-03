Piazza De Nava, ora il cartello dei lavori è completo: c’è anche l’importo | FOTO

StrettoWeb

Ora il cartello dei lavori di Piazza De Nava è completo e “risponde” alle tante domande rimaste irrisolte in quello esposto prima. E la cosa non era rimasta inosservata, a notarla era anzi stato un reggino residente però fuori dal territorio d’origine. Aveva scritto alla nostra redazione precisando come mancassero alcuni dettagli, come l’importo dei lavori o le indicazioni sull’ufficio competente. Giunti sul posto, ci eravamo resi conto come effettivamente mancassero dei dettagli, anche piuttosto importanti.

La novità è che oggi, dopo quel nostro articolo, il vecchio cartello non c’è e anzi è stato sostituito da uno più ordinato, “pulito” e completo di diversi dettagli, come appunto quello sull’importo, che ammonta a oltre 3 milioni di euro, per la precisione 3.226.621,71. A corredo dell’articolo tutte le immagini che chiariscono.