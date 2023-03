Piazza De Nava, i dubbi di un reggino lontano e il cartello dei lavori incompleto

StrettoWeb

Piazza De Nava continua a far discutere. Lo fa da tempo, lo fa soprattutto ora, a qualche giorno dall’avvio dei cantieri in una delle aree del centro di Reggio Calabria. Qualche protesta, tante opinioni e anche numerosi pensieri inviati alla nostra redazione, pure alla luce degli editoriali scritti su StrettoWeb in questi giorni. L’ultimo, più che un pensiero, è un elenco con una serie di dubbi mossi da un reggino che vive lontano e a cui hanno inviato il cartello dei lavori. Quest’ultimo, infatti, risulta incompleto, come fa notare il nostro lettore.

“I miei ‘informatori’ – ci scrive Felice Lopresti – dato che io mi trovo a 1.300 km da Reggio, oggi mi hanno inviato la foto del cartello lavori e ho rilevato” tutta una serie di anomalie che hanno alimentato dubbi. Come il fatto che mancassero indicazioni sull’ufficio competente e soprattutto sull’importo dei lavori, che “mi sorprende e non non credo sia da tenere segreto”, scrive il lettore.

Poi, prosegue, “sorprendono i nominativi dei progettisti e dell’impresa, ma non so se c’è stato un concorso e una gara d’appalto, e avrei apprezzato, si lo ammetto, sono campanilista, progettisti e imprese nostre. Niente da ridire sui progettisti di Lucca, che si avvalgono della partecipazione di due architetti portoghesi, pluripremiati, e dell’impresa di Gravina di Puglia, che avrà come capocantiere un mio collega”. A ben guardare il cartello (immagine in evidenza dell’articolo) effettivamente mancano diversi dettagli di una certa rilevanza, tra cui soprattutto l’importo.