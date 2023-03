StrettoWeb

Lutto per il noto massmediologo e candidato sindaco di Reggio Calabria, Klaus Davi, per la morte della madre, tanto che oggi ha annullato tutti gli appuntamenti in Calabria. Anche il Comune di Nicotera esprime le condoglianze a Davi: “il Sindaco, l’amico e consigliere comunale Giuseppe Leone e tutti i componenti dell’amministrazione comunale cittadina, esprimono vicinanza all’amico e insigne giornalista Klaus Davi per la scomparsa della sua cara madre”.