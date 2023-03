Lutto in famiglia per Klaus Davi: il massmediologo annulla gli impegni in Calabria

StrettoWeb

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi, a seguito di un lutto in famiglia, non potrà prendere parte ad alcune manifestazioni previste in Calabria in questi giorni e a cui avrebbe dovuto partecipare. In particolare, il convegno “Il nuovo codice degli appalti” che si svolgerà oggi alle 15:30 a Lamezia (CZ) organizzato dalla Lega Calabria, che prevedeva la partecipazione di Davi. Per forza di cose, il giornalista non potrà presenziare nemmeno alla lezione in programma domani al carcere di Palmi nel quale Davi tiene un corso di marketing e giornalismo a titolo gratuito per i detenuti della struttura di alta sicurezza. La data della prossima lezione sarà fissata entro questo mese