In Canada si gioca Montréal-Philadelphia, ma spunta… “Forza Reggina” | FOTO

Nei ristoranti italiani in Ungheria (che finiscono in tv), alla Casa Bianca, in uno stadio dei Mondiali in Qatar, al Giro d’Italia, alle Regionali di Roma. Che la Reggina sia ovunque lo diciamo e raccontiamo da tempo, con testimonianze dall’Italia e dal mondo. E’ ovunque per tramite dei reggini, che sono ovunque, e che trasferiscono sempre ovunque quella fede amaranto che non li abbandona mai, nonostante i chilometri di distanza.

L’ultima di queste, come si può vedere dall’immagine in evidenza, riguarda un tifoso della Reggina che si è presentato con la sciarpa amaranto tra gli spalti dello stadio olimpico di Montréal, per il match di MLS tra i canadesi e il Philadelphia, terminato 3-2. Sventolata con orgoglio, nel corso della sfida, la sciarpa con la scritta “Forza Reggina”.