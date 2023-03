Da Reggio Calabria a Budapest: ristorante “amaranto” con la sciarpa “Forza Reggina” finisce in tv

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Reggio Calabria è ovunque. La Reggina è ovunque. Sembra una frase fatta, ripetuta spesso, ma è la verità. Un orgoglio, avere i reggini nel mondo, ma forse anche un po’ di malinconia nel sapere che tanti sono stati costretti a emigrare per i problemi mai irrisolti di una terra bella e dannata. Daniele è uno dei tanti. Papà geometra, mamma casalinga, due passioni: i capelli e la cucina. Alla fine ha scelto la seconda, aprendo un ristorante a Budapest.

Il suo “Il Mulino Italian Bistro” è stato protagonista dell’ultima puntata di Little Big Italy, format su “Nove” che esalta i ristoranti italiani all’estero. Daniele, si nota subito, è un tipo travolgente, accogliente, sorridente, caloroso. Un tipico reggino. E di Reggio “vive” anche il suo ristorante, dal momento che all’ingresso si nota subito una sciarpa in bella vista con la scritta “Forza Reggina”. Perché la Reggina si porta ovunque.

“Mi manca casa ma sono felice anche qui. Ho un piede qua e un cuore a Reggio Calabria – afferma Daniele al conduttore Francesco Panella – La famiglia calabrese ti dà la spinta di andare avanti, anche da lontano. Ho perso il papà il primo anno che ero qui. Avevo deciso di tornare, ma poi ho ricordato di aver promesso a mio padre di realizzare i miei sogni qui. Se noi calabresi decidiamo di metterci una cosa in testa, dobbiamo farla”.

E quella sciarpa diventa anche oggetto di una battuta dei concorrenti, degli “assaggiatori”, altri italiani in Ungheria che hanno “consigliato” i rispettivi ristoranti. Uno di questi, “avversario”, è di Palermo, e quella sciarpa la nota subito: “da tifoso palermitano, Forza Reggina mi fa un po’ male”, scherza. “Se lui è tifoso della Reggina, perché non può mettere la sciarpa?”, risponde il conduttore. “Mi brucia, visto che abbiamo anche perso con loro”, ribadisce il siciliano. La puntata è andata probabilmente in onda prima che si giocasse la gara di ritorno, in cui in realtà il Palermo ha vinto, riscattando il 3-0 dell’andata al Granillo.

Alla fine Daniele ha preparato tre piatti, su richiesta: Tagliatelle vulcanesi, Tortelloni liparesi e braciole alla napoletana. 37 i punti totali acquisiti, che non sono bastati per ottenere la vittoria. Qui il link con il video completo della puntata.