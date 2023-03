Migranti, Linin: “i responsabili sono gli USA, usano le ong per mangiarsi l’Europa”

StrettoWeb

Nicolai Linin, scrittore e saggista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotto da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus.

Sul possibile intervento dei mercenari russi di Brigata Wagner sugli sbarchi dei migranti in Europa. “Secondo me in questo momento si cerca un capro espiatorio per una situazione che a grandi linee è dovuta al fatto che l’Africa è stata sfruttata dal colonialismo occidentale per centinaia di anni – ha affermato Linin –. In Africa c’è una condizione di instabilità ed è normale che le persone che vivono là cerchino di lasciare quel continente. La migrazione può diventare uno strumento di speculazione geopolitica ed economica. Abbiamo un Paese come gli Usa abituato a comportarsi in maniera piratesca: sono abituati a depredare, organizzare guerre e instabilità. Oggi gli Usa stanno implodendo perché si sono allargati talmente tanto che devono mangiare ancora qualcosa, vorrebbero mangiare Russia e Cina, ma non ci riescono”.

“Per questo motivo, per non crepare prima del tempo e darsi altri 10-15 anni di vita vorranno mangiare l’Europa occidentale. Lo fa organizzando guerre e carestie, attraverso anche i flussi di migrazioni forzata. Chi sono quelli che stanno dietro i trafficanti di esseri umani? Sono le ong statunitensi. Il sistema delle ong è un sistema di organizzazioni che seguono una propulsione creata da qualcuno, molti di loro non sanno neanche cosa stanno combinando, loro dicono che salvano le persone nel mare, è giusto, ma dovrebbero domandarsi come mai queste persone sono finite in mare? Chi ha organizzato le guerre in Libia? Chi ha destabilizzato tutta l’area africana? Parlare della brigata Wagner è una scusa facile, in realtà brigata Wagner è un elemento privato che fa parte di diversi schieramenti privati in Africa ed è lì per gli interessi di coloro che cercano di difendersi da varie organizzazioni europee in Africa”.

“La presenza di brigata Wagner è una forma di ribellione dell’Africa allo sfruttamento occidentale. Dare la colpa a Wagner della migrazione è come dire che la stazione di Milano è decaduta perché c’è un migrante che si lava alla fontanella a cielo aperto. Non è questo il problema, il problema è chi gestisce”.

Sul Medio Oriente. “Le monarchie arabe stanno cambiando il loro orientamento. Stanno passando dagli Usa alla Cina. Gli americani ormai sono fuori dal Medio Oriente. Noi viviamo ormai nel nuovo mondo, dobbiamo accettarlo, capirlo, smettere di opporci a questa realtà continuando a seguire gli Usa. Dobbiamo pensare all’interesse italiano nel nuovo mondo. L’Europa unita lasciamola lì perché è uno strumento inutile e dannoso. Noi dobbiamo riprendere la nostra indipendenza da tutti“.