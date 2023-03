Migranti in Italia, c’entra il gruppo Wagner? Tajani fa chiarezza

StrettoWeb

Mentre dalle acque calabresi sono riemerse altre 5 vittime, portando il conto complessivo a quota 86, la questione migranti è ancora un tema caldissimo per il governo italiano.

L’ultimo, in ordine cronologico, a intervenire sull’argomento è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che, intervistato a “Start” su Sky TG 24, ha fatto chiarezza sulla possibile influenza del gruppo russo Wagner sull’ingente arrivo dei migranti in Italia: “c’è una situazione internazionale complicata e ci sono coincidenze che creano una pressione migratoria, si pensi al terremoto in Turchia e Siria con l’allentamento dei controlli sull’immigrazione da parte di Ankara, una situazione nel Corno d’Africa difficile, c’è, ripeto, la presenza di Wagner che non è l’unico elemento ma uno dei tanti elementi. Tutta la situazione è complicata“.