Migranti in pericolo, interviene la Marina Militare: nave in arrivo alla massima velocità

“La Guardia Costiera in difficoltà nell’area Sar italiana, a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio, durante interventi di propria competenza, ha chiesto supporto alla Marina Militare. È stato disposto l’immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell’area per le proprie attivita operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia Costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell’azione. La nave Militare sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l’assistenza richiesta“. E’ quanto comunicato in una nota dal ministero della Difesa in merito agli oltre mille migranti che stanno cercando di raggiungere le coste italiane.

Nella giornata di oggi le segnalazioni di migranti in mare, in difficoltà, sono state diverse. Dopo la tragedia di Cutro l’attenzione è altissima.